Приморский ХК "Адмирал" разгромлен восемью шайбами "Сочи"

Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

Сборная хоккейного клуба "Адмирал" потерпела сокрушительное поражение от гостей. ХК "Сочи" разгромил морячков со счетом 8:2. Об этом сообщили в пресс-службе "Адмирала".

Игру открыли приморцы - на восьмой минуте матча забил Владислав Ушенин. Однако счет быстро сравняли: на 15-й минуте Янис Якс шайба прилетела в ворота "Адмирала". После этого, во втором тайме, сочинцы практически озверели: за четыре с половиной минуты приморцам прилетели четыре шайбы. На 22-й минуте забил Давид Рундблад, затем через 25 секунд отличился Кирилл Мельниченко. По прошествии двух минут 40 секунд Ярослав Дыбленко в пятый раз огорчил Никиту Серебрякова; голкипера заменили на Ивана Налимова.

Еще один гол "Адмирала" вышел только благодаря Артему Гарееву - он забил в ворота "Сочи" на 28-й минуте матча. Но победы "Адмиралу" это не принесло: несмотря на старания морячков, итоговый счет составил 8:2.

- У меня нет комментариев, счет на табло. Комментариев особо нет, - сказал Олег Горбенко, и.о. главного тренера ХК "Адмирал".

Следующая игра "Адмирала" пройдет завтра, 30 ноября, - вновь на домашнем льду. Играть будут с "Салаватом Юлаевым".

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