Владивосток сковали 9-балльные пробки накануне снегопада

В столице Приморья введен режим повышенной готовности до 4 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автолюбители Владивостока встали в длинные пробки из-за непогоды, которую обещают во вторник, 30 ноября. Синоптики прогнозируют обильные снегопады, а горожане стараются закончить все свои дела в понедельник, чтобы завтра избежать опасности на дороге.

Наибольшая загруженность дорог наблюдается в Первомайском и Фрунзенском районах. Водители по несколько минут стоят на светофорах на проспекте Красного Знамени, улице Всеволода Сибирского, улице Гоголя, Светланской улице, Алеутской, 1-ой Морской, Бестужева, Семеновской, улице Вилкова и 40 лет ВЛКСМ.

Из-за загруженных улиц увеличился спрос на такси. Цены взлетели практически в два раза, несмотря на расстояние поездки.

Во вторник, 30 ноября, над Владивостоком пройдет циклон, сопровождающийся обильными снегопадами, метелями, штормовым ветром и похолоданием до -4 градусов. Из-за непогоды столице Приморья введен режим повышенной готовности до 4 декабря.

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