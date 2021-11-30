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Владивосток29 ноября 2021 22:02

Самую крутую дорогу Владивостока перекрыли из-за удара стихии

Когда участок улицы на Капитана Шефнера будет открыт, неизвестно
Екатерина ТИХАЯ
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Самый крутой и опасный участок дороги на улице Капитана Шефнера перекрыт.

Самый крутой и опасный участок дороги на улице Капитана Шефнера перекрыт.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Из-за удара непогоды и обрушившегося на Владивосток снега власти города решили закрыть самый крутой спуск. В 6 часов утра 30 ноября была перекрыта улица Капитана Шефнера. Сколько дорога будет недоступна, неизвестно. Ожидается, что осадки будут идти в течение всего дня.

Также в мэрии сообщили, что с 4 часов утра началась обработка дорог реагентами. Жителей приморской столицы просят оставить свои машины дома и добираться на автобусах, трамваях и электричках.

Кстати говоря, стоит напомнить, что вечером 29 ноября власти попросили работодателей оставить сотрудников дома, чтобы те работали удаленно. Такие же рекомендации проступили и для школ и детских садов.