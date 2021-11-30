Массовое ДТП на гололеде произошло минувшей ночью в Лесозаводске Приморья

Фото: lesozavodsk_life

В Лесозаводске произошло серьезное массовое ДТП из-за непогоды, посетившей Приморье. Пострадали пять машин, видимо, из-за гололеда. О случае сообщили в соцсетях.

Mitsubishi Pajero не уступил дорогу Toyota Succeed, в этот момент два автомобиля "Жигули" двигались в направлении них. Один из водителей "Жигуля" съехал в кювет, так как не справился с управлением, а второй автомобиль его вытягивал с помощью сильно натянутого троса.

К несчастью, трос не заметил еще один участник движения на Toyota Nadia и столкнулся с "Жигули", который налетел на Succeed.

Пострадавших нет, при этом жители в комментариях сообщили, что реагентов на этом аварийном перекрестке - тоже нет.

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