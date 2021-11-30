В Уссурийске водитель протаранил автомобиль за то, что тот перекрыл ему движение

Фото: mark2_che

В Уссурийске на Белинского радикально решают проблемы с парковкой. Житель города, которому перекрыл движение вперед припаркованный автомобиль, решил просто въеать в него, тем самым открыв проезд.

Видеозапись появилась в социальных сетях с камер наружного наблюдения. Как видно на кадрах, мужчины пытаются отчистить проезд для припаркованного параллельно автомобиля. Этого ожидает и другой автомобиль, но, видимо, его терпение не выдержало: водитель протаранил неудачно припаркованную машину.

- Честно, порой охота сделать так же, - написал автор публикации.

Приморцы гадают, что послужило мотивом для такой радикальной меры - многие торопыгу не поддержали, ведь ущерб может стоить огромные деньги. Могли пострадать и люди.

- Помог стряхнуть снег, - пишут жители в комментариях.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03