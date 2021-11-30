Снегопад во Владивостоке усиливается, на дорогах работает больше 200 единиц спецтехники

Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

Непогода продолжает бушевать во Владивостоке, снегопад усиливается. Снег заваливает дороги и тротуары, а все силы дорожных служб брошены на устранение последствий стихии, расчистку улиц и обработку сложных участков дорог песко-соляной смесью.

В оперативном штабе по ликвидации последствий непогоды сообщили, что сейчас на улицах приморской столицы работают 217 снегоуборочных машин и 32 средства малой механизации. Очисткой лестниц, виадуков и других элементов пешеходной инфраструктуры занимаются больше 330 человек.

– Работы будут проводиться в круглосуточном режиме. Вечером пройдет пересменка и работу продолжат новые бригады, – добавили в оперштабе.

Как и ожидали синоптики, погода продолжает усиливаться, во Владивостоке уже не просто снег, а сильный, крепчает и ветер – он дошел до состояния штормового. Уже похолодало до -6 градусов, а из-за порывов ветра до 11 метров в секунду это ощущается как все -15. По прогнозу метеорологов, за весь период стихии может выпасть до 35 миллиметров осадков, а высота снега вполне может достичь 45 сантиметров. Из-за осадков, холода и ветра ожидаются гололед, а также «классическое» налипание мокрого снега на проводах и деревьях города.

Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

Отметим, что специалисты начали трудиться на дорогах города с самого утра, примерно с 4 часов. До 12 часов дня они успели обработать дороги песко-соляной смесью и жидким химреагентом – кальций хлором. Сейчас работы продолжаются.

– Остается закрытым для движения спуск на Капитана Шефнера. Большегрузам запрещен въезд и передвижение по городу. Но не все водители, к сожалению, последовали правилам. Так, несколько фур встали и не могли подняться на Луговую, преодолеть практически ровный участок дороги в районе остановки «Проспект 100-летия Владивостока» и по некоторым другим адресам. На помощь таким автомобилистам приходят их коллеги и городские службы, которые дополнительно просыпают реагентами участок перед застрявшей тяжелой техникой, – также сказали в оперативном штабе.

Жителей Владивостока, которые предпочитают ездить на машине, просят все же воздержаться от поездок на своих авто и не рисковать.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан просят сообщать по телефону 2222-333.

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