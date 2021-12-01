Во Владивостоке с лицея сорвало крышу

Крыша учебного заведения лежит возле забора. Фото: Предоставлено очевидцами

Прошедший снегопад во Владивостоке успел не только замести дороги и заставить людей вновь бросать свои машины посреди пути, но и разрушить несколько зданий.

Так, например, штормовой ветер, дувший всю ночь, сорвал крышу со здания начальной школы лицея №41 на улице Воропаева, 31. Сейчас кровля лежит возле забора. Еще стихия разбила окна.

Масштаб происшествия хорошо виден сверху. Фото: Предоставлено очевидцами

Еще у лицея разбито несколько окон. Фото: Предоставлено очевидцами

Полностью окна выбило в школе №74 на улице Харьковской, 7. В комментариях под публикацией одни ругают установщиков окон, а другие сочувствуют руководству – уж больно сильный ветер разыгрался ночью.

В школе №74 выбило окно. Фото: instagram.com/vdk_news

В школе №74 выбило окно. Фото: instagram.com/vdk_news

Не пощадила непогода и небольшой жилой дом на улице Станюковича, 57. По словам очевидцев, крышу начало срывать около часа ночи, и шум слетающей кровли был слышен до самого утра. Рядом находятся детский сад, МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, а под домом – припаркованы машины.

Здание на Станюковича, 57.Фото: instagram.com/vdk_news

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