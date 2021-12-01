Во Владивостоке спасли собаку, которая несколько дней скулила в запертом гараже

Собака провалилась в гараж через небольшую дырку в крыше Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке в социальных сетях появилась новость о несчастной собаке, которая уже несколько дней скулит в запертом гараже на Луговой. Местные жители не смогли справиться с замком и обратились в полицию, в результате удалось разыскать владельца гаража.

Полицейские опросили людей, что живут в ближайших домах и узнали, что мужчина, которому принадлежит гараж, проживает в другом районе. С ним удалось связаться, ему рассказали обо всей ситуации, и он приехал выручать животное, попавшее в беду.

- О случившемся мужчина ничего не знал. Он приехал на место инцидента и вместе с сотрудниками полиции освободил собаку из закрытого помещения. Осмотрев территорию, полицейские поняли, что животное оказалось в гараже случайно, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

На крыше гаража была дырка, в неё то собака и провалилась. При падении четвероногий друг себе ничего не сломал. Когда он оказался на свободе, не стал задерживаться рядом со своими спасителями и убежал.

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