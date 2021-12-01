Начальник ИВС в Находке пойдет под суд за побег арестанта из-под его опеки

Из архива КП Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Приморье утвердила обвинение в отношении экс-главы изолятора временного содержания отдела полиции в Находке. Начальник недобросовестно выполнял обязанности: из-за этого сбежал арестант.

Обвинение утвердил прокурор Находки. По версии следствия, в июле 2021 года начальство ИВС не позаботилось о порядке содержания в изоляторе. Видимо, лазейкой и воспользовался мужчина, арестованный по особо тяжкому преступлению. Его нашли, однако пока тот находился в розыске, нарвался на серьезную драку. С кем именно - не сообщили.

- Последнему в ходе бытового конфликта причинены тяжкие телесные повреждения. Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу, - уточнили в краевой прокуратуре Приморья.

Руководитель ИВС ответит по части 1 статьи 293 УК РФ. Санкцией может стать как крупный штраф, так и арест на три месяца.

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