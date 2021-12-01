Два погранперехода у Китая, один из которых в Приморье, ограничат перевозку из-за COVID-19

Фото: пресс-служба АО "РЖД"

Два погранперехода российско-китайской границы ограничат прием неконтейнерных грузов. Решение принято Китаем: в Поднебесной не хотят принимать грузы из-за угрозы коронавируса. Ограничение действует с 30 ноября и 1 декабря в пунктах Гродеково-Суфэньхэ (Приморье) и Забайкальск-Маньчжурия.

- Решение принято в приграничных китайских городах Маньчжурия и Суйфэньхэ в рамках усиления мер по профилактике и контролю над эпидемиологической ситуацией, - сообщили в телеграм-канале РЖД, добавив, что на сети этих ж/д дорог - 6,2 тысячи вагонов с грузами. Они попадают под ограничение.

Более того, отметили в пресс-службе, с 1 декабря ограничение будет действовать и на погранперехое Эрлянь - Дзамын-Ууд на границе Китая и Монголии. Ранее госкомитет здравоохранения Китая сообщил о вспышке COVID-19 в пограничных городах. С весны в Поднебесной число зараженных только растет. К границе Приморья, согласно сообщениям некоторых СМИ, стягивали силовиков в начале ноября из-за угрозы вируса.

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