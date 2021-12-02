Владивосток вновь скован 9-балльными пробками с самого утра

Город встал Фото: Милана СОКОЛ

Последствия бушующего циклона Владивосток устраняет до сих пор. Шквальный ветер нанес урон многим зданиям, но самая животрепещущая проблема для дальневосточной столицы сейчас - снежный накат, каша на дорогах, гололед и сугробы. На 10 часов утра весь город скован девятибалльными пробками.

Согласно данным онлайн-карт, машины в мертвом заторе от Окатовой по Олега Кошевого прямо до Второй Речки. Стоит центр: Золотой мост, Светланская и Некрасовская улицы окрашены в бордовый (максимальная степень загруженности дорог). Стоит район Второй Речки, а на проезжей части проспекта 100-летия Владивостоку - настоящий ужас в обе полосы. На Нейбута люди стоят в пробке уже полтора часа.

Онлайн-карты 2GIS

Жители, решившие объехать Золотой мост, тоже терпят неудачу: на Луговой улице огромный затор. Очевидцы сообщили о двух небольших авариях в районе улицы. ДТП также зафиксировали на Олега Кошевого и повороте с Окатовой.

Не Некрасовской, 50, собралось почти два десятка жителей, ждущих автобус Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На остановках люди собираются толпами - уехать на общественном транспорте практически невозможно.

Настолько загруженные дороги жители видели только в саму непогоду 30 ноября. Снегопад сковал трассы, засыпал жилые дворы, рейсы авиапорта отменили или задержали.

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