Больше 70 бесплатных катков подготовят во Владивостоке

Во Владивостоке готовятся к заливке катки. Фото: vlc.ru

Во Владивостоке во всю идет подготовка муниципальных катков и хоккейных коробок к новому сезону. По сообщению пресс-службы администрации города, в столице Приморья их будет 75. А это значит, что бесплатно покататься на коньках можно будет во всех районах города.

Важно отметить, что в теплый период многие хоккейные коробки переоборудуют для занятий сезонными видами спорта. После завершения сезона все площадки проверяют и при необходимости ремонтируют. Подрядчики уже восстановили по многим адресам поврежденные борта и ограждения из сетки-рабицы, на некоторых спортивных объектах заменили лампы уличного освещения. Специалисты также проверили и привели в порядок все системы подачи воды.

Покататься на коньках этой зимой можно будет на 57 площадках и хоккейных коробках, которые находятся на придомовых территориях, а также на 17 объектах, расположенных у школ. Катки пользуются большим спросом у жителей города, взрослые и дети могут активно провести свое время, занимаясь спортом с утра и до позднего вечера.

Уже по традиции каток зальют в парке имени С. Лазо на Санаторной. Здесь откроется и прокат коньков.

Подрядчики начнут заливать катки, когда во Владивостоке установится стабильно минусовая температура в районе -10 градусов. Обычно первыми заливают площадки, расположенные в тени. Основные работы будут вестись весь декабрь в вечернее время. Четыре катка планируется подготовить в январе.

- Заливка поля происходит в несколько этапов, для образования прочной поверхности необходимо уложить как минимум 7-8 слоев льда. Затем в течение всего зимнего сезона подрядные организации продолжат поддерживать нужное состояние льда, - рассказали специалисты управления физической культуры и спорта администрации Владивостока.

Как сообщает мэрия города, катки и хоккейные коробки зальют по следующим адресам:

1-я Поселковая, 25; 2-я Поселковая, 34; 100-летия Владивостока, 74; 100-летия Владивостока, 159б; Адмирала Кузнецова, 50; Адмирала Кузнецова, 74; Адмирала Юмашева, 14г; Артековская, 1; Борисенко, 58; Бурачка, 11; Борисенко, 96; Вилкова, 15а; Волховская, 27; Гамарника, 16; Героев Хасана, 10-12; Гризодубовой, 63; Днепровский пер., 2; Днепровская, 24; Енисейская, 18; Жигура, 48; Зои Космодемьянской, 12; Зои Космодемьянской, 38; Иртышская, 18; Иртышская, 32; Калинина, 257; Камский пер., 16; Каплунова, 8; Карьерная, 11; Карбышева, 16; Карбышева, 50; Красного Знамени, 85; Красного Знамени, 133/1; Каштановая, 11; Магнитогорская, 18; Невельского, 31; Океанский пр-кт, 125; Океанский пр-кт, 140; Ольховая, 17; Руднева, 1; Русская, 86; Русская, 99; Сабанеева, 15; Сабанеева, 22; Светланская, 197; Сельская, 5; Сипягина, 22; Суханова, 4; Тунгусская, 69; Тухачевского, 28; Фадеева, 8-а; Фанзавод, 18; Хабаровская, 7; Хабаровская, 24б; Чапаева, 2; Черемуховая, 22; Шепеткова, 25, 27; Щитовая, 27-а.

Список хоккейных площадок и катков, расположенных на территориях муниципальных образовательных учреждений города Владивостока:

4-я Восточная, 93 СОШ № 37; 100-летия Владивостока, 29а, СОШ № 38; Амурская, 14 СОШ № 26; Бородинская, 7, СОШ №63; Жигура, 52а, СОШ № 67; Каштановая, 5а, СОШ № 81; Красного Знамени, 123, СОШ № 11; Народный пр., 27а, школа № 56; Океанский пр., 143, гимназия № 2; Пацаева, 2, СОШ № 54; Пирогова, 7 СОШ № 16; Русская, 43, СОШ №60; Терешковой, 25, СОШ № 59; п. Трудовое, ул. Лермонтова, 30, школа №71, п. Трудовое, ул. Лермонтова, 91, п. Трудовое, ул. Порт-Артурская, 48, СОШ № 70; СОШ № 79; Харьковская, 7, СОШ № 74.