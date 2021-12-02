«Сын успел жениться, муж ушел к другой»: не до конца почищенные от снега дороги стали причиной многочасовых пробок

Фото: «КП – Владивосток»

Третий день подряд, после того как на Приморье обрушился снегопад, Владивосток погружается в вечернее «развлечение» – стояние в пробке. И вновь заторы в дальневосточной столице оцениваются в десять баллов.

Добавляют проблем и многочисленные аварии в разных районах города.

Многие горожане в ожидании своего автобуса массово стоят на остановках.

– Мини-митинг, – шутят очевидцы.

Фото: «КП – Владивосток»

Люди, естественно, негодуют, кто-то пытается оставаться в хорошем настроении. Все это видно по сообщениям в онлайн-картах.

«Пропустите меня, я пуп земли!», «Чел просто уснул на дороге, все стояли и ждали, пока он проснется», «Пора разворачиваться на работу обратно», «Думаю, настало время покупать танк», «Давайте кинчик глянем, у меня кофе есть и пицца», «Надо срочно еще снега», «Если услышите вой – это я так пою и развлекаюсь в пробке», «Надо группу в ватсапе создавать и общаться», «Парень (холостой), познакомлюсь с девушкой», «Ехала я в пробке вечером домой, сын успел жениться, муж ушел к другой», – шутят люди.

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