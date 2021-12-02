Во Владивостоке теперь можно "понтоваться" за деньги

О цене услуг можно договориться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На популярном сайте объявлений появилась возможность купить «понты» во Владивостоке. Да, за деньги теперь можно приобрести на один день новую жизнь, для этого вам предоставят все, что ассоциируется сейчас в обществе с успехом и роскошью.

Автор объявления предлагает свои услуги для тех, кому вот-вот предстоит встретиться с бывшими одноклассниками или однокурсниками, а похвастаться совершенно нечем. Он уверяет, что изменит вас до неузнаваемости, ведь у него есть вещи, которые заставят всех думать, что в этой жизни вы добились успеха.

Для роскошной жизни предлагают: новенький айфон, в котором будут ваши фотографии со знаменитостями, а также снимки из путешествий, модную одежду и собственные визитки. По мнению автора объявления, визитки сейчас есть только у крутых. Как будут следить за сохранностью реквизита - не оговаривается.

Не поленятся сделать для вас и фековую страничку в Википедии, в которой подробно опишут историю вашего бизнеса. Если не пожалеть денег, к вашим услугам предоставят дорогой автомобиль премиум-класса с личным водителем. Он будет открывать двери и обращаться исключительно на вы.

На случай, если у кого-то возникнут сомнения в истории успеха, их готова развеять личный секретарь. Она, кстати, по совместительству - жена автора объявления. Девушка с удовольствием возьмет трубку и подтвердит ваш статус.

Корреспондент «КП-Владивосток» попытался связаться с предпринимателем, по номеру, указанному в объявлении,но ему никто не ответил. На сегодня «понты» предоставить не смогли.

В объявлении обещают сделать из вас успешного человека, правда только на один день

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