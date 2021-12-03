Подробности несчастного случая на «2-м Советском» руднике в Приморье

В результате обрушения породы пострадал один человек. Фото: dalpolimetall.ru

В Дальнегорске второго декабря обрушилась порода на «2-м Советском руднике», всего в момент обрушения на руднике находилось 16 человек, а на аварийном участке четыре. Один из них не удержал равновесие, сорвался и попал под закол породы.

Рабочий с его напарником услышали шум в рудоспуске, мужчина решил отойти подальше, но попал под завал. В результате падения он сломал руку, но несмотря на травму смог добраться до шахтного ствола, где ему помогли подняться на поверхность спасатели.

Пострадавшего передали медикам, его отвезли в больницу, оказали первую медицинскую помощь, после этого он отправился домой. Травматолог в ближайшее время выдаст медицинское заключение о степени тяжести травмы. Рудник осмотрели члены комиссии, и он продолжает свою работу в плановом режиме.

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