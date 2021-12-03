По дорогам Дальнегорска после снегопада приморцы катаются на коньках

Бульвар города стал новым спортивным объектом. Фото: atypical_dalnegorsk

Приморские города выбирают спорт - особенно после снегопада. Владивостокцам, например, приходится пробираться через сугробы и тренировать выносливость пешим ходом. В Дальнегорске пошли еще дальше - городская дорога стала катком. Буквально.

Уморительную видеозапись опубликовали в соцсети местные жители. Юноша катается на коньках по бульвару города:

- Обещали завтра засыпать песком. Надеюсь, так и будет, а то придем играть в хоккей, - подписали публикацию.

Приморцы от перформанса остались довольны, но, конечно, нашлись и те, кто винит администрацию муниципалитета и считает такое поведение неприемлимым.

"Дальнегорск за спорт"; "Шорт-трек по ночному бульвару"; "Мэр приучает к зимнему спорту", - пишут жители.

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