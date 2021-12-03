Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток3 декабря 2021 1:33

По дорогам Дальнегорска после снегопада приморцы катаются на коньках

"Шорт-трек по ночному Бродвею", - шутят жители
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бульвар города стал новым спортивным объектом. Фото: atypical_dalnegorsk

Бульвар города стал новым спортивным объектом. Фото: atypical_dalnegorsk

Приморские города выбирают спорт - особенно после снегопада. Владивостокцам, например, приходится пробираться через сугробы и тренировать выносливость пешим ходом. В Дальнегорске пошли еще дальше - городская дорога стала катком. Буквально.

Уморительную видеозапись опубликовали в соцсети местные жители. Юноша катается на коньках по бульвару города:

- Обещали завтра засыпать песком. Надеюсь, так и будет, а то придем играть в хоккей, - подписали публикацию.

Приморцы от перформанса остались довольны, но, конечно, нашлись и те, кто винит администрацию муниципалитета и считает такое поведение неприемлимым.

"Дальнегорск за спорт"; "Шорт-трек по ночному бульвару"; "Мэр приучает к зимнему спорту", - пишут жители.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03