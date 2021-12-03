Водитель во Владивостоке сбил девушку на дороге-убийце, которую не чистят 3 дня

Фото: принтскрин видео, t.me/vvobanditos

В районе Эгершельда во Владивостоке от остановки МГУ по Станюкевича до "Реми" дорога стала аварийно опасной. По словам жителей и очевидцев, ее не чистят четвертый день - со времен минувшего в Приморье снежного циклона. При этом она ведет к социально-важным объектам - детскому саду, лицею, медучреждению.

Как сообщили в телеграм-канале vvobanditos, дорогу приходится делить и машинам, и людям - других возможностей пройти просто нет. Отсутствует тротуар. По словам жителей, в администрации заверили, что дорога уже почищена. На кадрах при этом видно, что это буквально трасса-убийца. За пять минут "стандартного утра" на видеозаписи упали пять человек, буксуют на льду и в снежной каше автомобили. Водитель такси ненамеренно сбил женщину на этом участке - оба участники не контролировали ситуацию. К счастью, она не пострадала и смогла встать.

- Три дня пишем, фото, видео шлем. Результат - передали в структурное подразделение, - сообщили авторы.

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