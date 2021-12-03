Девятнадцатилетняя мама в Спасске-Дальнем пойдет под суд за убийство ребенка

Из архива КП Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Трагедия развернулась в Спасске-Дальнем. Юная 19-летняя девушка обвиняется в причинении смерти по неосторожности - скончался ее новорожденный ребенок. Мама его уронила, когда готовила.

В сентябре этого года резонанс получило возбуждение уголовного дела из-за смерти ребенка. Теперь расследование дело завершено, женщине придется предстать перед судом.

- По версии следствия, 19 сентября 2021 года обвиняемая взяла на руки своего новорожденного ребенка и направилась в помещение кухни для приготовления смеси и по неосторожности причинила ему травму головы. В результате полученной травмы через два дня ребенок скончался, - сообщили в краевом управлении Следкома.

Санкиця грозит по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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