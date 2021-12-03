Синоптик предрек Приморью аномальное потепление с 6 декабря

Температуры будут от нуля и выше Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Один из "народных" синоптиков, автор портала "Маглипогода", предрекает Приморью резкое и аномальное потепление. По словам эксперта, 6 декабря в крае ожидаются плюсовые температуры. До этого, правда, пройдут сильные морозы.

Антициклон держал Приморье в холоде с наступления в край - синоптик утверждает, что после 5 декабря морозы уйдут. Антициклон сдвинется на Японские острова и в Тихий океан, так что воздух прогреют массы с южных широт. Это произойдет из-за приближения тайфуна Ньятох «NYATOH».

По сообщению портала "Примпогода", 5 декабря Приморье действительно окажется в теплом секторе циклона, который из Китая будет смещаться на Амурскую область. Придет тепло.

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