В Находке 14-летний парень угнал пони, чтобы требовать выкуп от хозяина

Лошадка принадлежит частному конному клубу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье развернулась криминальная история с участием ребенка, к счастью, разрешилось все благополучно. В Находке несовершеннолетний "угнал" лошадь из ангара женщины.

О казусе сообщили в краевом управлении МВД. У 36-летней женщины пропала лошадь - ее стоимость она оценила в сто тысяч рублей.

Подросток, как установило следствие, пролез в ангар ранним утром (он принадлежит частному клубу) на улице Ореховой. Юный воришка пытался тихонько угнать клубную лошадь породы пони, но был пойман за руку работниками конюшни. Они передали парня органам. Как юноша пояснил полицейским в отделе, лошадь была нужна, чтобы требовать выкуп.

- Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних подросток поставлен на профучет. Организована и проводится индивидуальная профилактическая работа, - уточнили в пресс-службе УМВД Приморья. О других санкциях не сообщается.

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