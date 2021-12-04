Все затопит? Аномальная "жара" начнется в Приморье на следующей неделе

Из архива КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 6 декабря, синоптики предрекают Приморью существенное потепление. Над краем будет смещаться малоактивный фронт атмосферы. Он не принесет осадков, чего не скажешь о теплых воздушных массах.

Потепление начнется в воскресенье: оттепель начнется во второй половине дня 5 декабря.

- Днем ядро антициклона переместится на Японское море, а Приморье окажется в теплом секторе циклона, который из Китая будет смещаться на Амурскую область. На смену ложбины холода придет гребень тепла, - сообщил портал "Примпогоды".

Минимальная температура составит от -4 до - 12 градусов в понедельник, 6 декабря, а на побережье от -3 до - 2 градусов. Днем воздух уже прогреется до +1...+0 градусов. Синоптики подчеркнули: это приведет к активному таянию снега, на карнизах и крышах появятся сосульки.

В последующие дни недели усилится гребень антициклона. Существенно похолодает, столбики термометров опустятся на 4-7 градусов.

Погода во Владивостоке в начале следующей недели также порадует жителей и гостей города своим теплом. В понедельник, 6 декабря, ночью будет тепло, -1…+2 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до от +3 до +6 градусов. В дальнейшем температурный фон в дальневосточной столице будет понижаться.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03