В Приморье на одной из улиц села Анучино появился огромный рожок мороженого

И пускай ледяной десерт далеко не съедобный, такое уличное украшение не может не порадовать. Фото: instagram.com/anuchinsky

В селе Анучино на улице 50 лет ВЛКСМ появились невероятные снежные фигуры. Инстаграм администрации Анучинского района передает, что мастера зимних скульптур зовут Виталий Савон, мужчина удивил местных жителей огромным рожком мороженого.

И пускай ледяной десерт далеко не съедобный, такое уличное украшение не может не порадовать. Виталий нашёл плюсы в снегопаде, что обрушился на Приморье. Мужчина добавил к снежному лакомству статую белой черепашки. В социальных сетях отмечают оптимизм и творческий подход Виталия.

Приморец слепил из снега сказочную черепашку. Фото: instagram.com/anuchinsky

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03