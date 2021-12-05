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Владивосток4 декабря 2021 23:14

В Приморье на одной из улиц села Анучино появился огромный рожок мороженого

Местный житель села создает красивые снежные скульптуры
Екатерина МАКСИМОВА
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И пускай ледяной десерт далеко не съедобный, такое уличное украшение не может не порадовать. Фото: instagram.com/anuchinsky

И пускай ледяной десерт далеко не съедобный, такое уличное украшение не может не порадовать. Фото: instagram.com/anuchinsky

В селе Анучино на улице 50 лет ВЛКСМ появились невероятные снежные фигуры. Инстаграм администрации Анучинского района передает, что мастера зимних скульптур зовут Виталий Савон, мужчина удивил местных жителей огромным рожком мороженого.

И пускай ледяной десерт далеко не съедобный, такое уличное украшение не может не порадовать. Виталий нашёл плюсы в снегопаде, что обрушился на Приморье. Мужчина добавил к снежному лакомству статую белой черепашки. В социальных сетях отмечают оптимизм и творческий подход Виталия.

Приморец слепил из снега сказочную черепашку. Фото: instagram.com/anuchinsky

Приморец слепил из снега сказочную черепашку. Фото: instagram.com/anuchinsky

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