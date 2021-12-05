В Приморье назвали школы с самым лучшим питанием в столовых

За победу боролись учреждения из 10 муниципалитетов края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском крае прошел конкурс среди школьных столовых «Лучшая столовая школы». За победу боролись учреждения из 10 муниципалитетов края.

В министерстве образования Приморского края отмечают, что главная цель конкурса – совершенствование организации питания учащихся. Работу учреждений оценивали по нескольким ключевым критериям. Это соблюдение принципов здорового питания, безопасность и качество сырья, содержание и соотношение белков, жиров и углеводов, пищевая ценность, калорийность и взаимозаменяемость блюд.

Самими лучшими столовыми в Приморском крае могут похвастаться общеобразовательная школа 15 Спасск-Дальнего и общеобразовательная школа Поповки Хорольского округа.

Победители будут награждены дипломами и сертификатами на 45 тысяч рублей, на которые они смогут приобрести новое оборудование для столовых.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03