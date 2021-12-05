Полетели штрафы. Во Владивостоке компании, проигнорировавшие уборку снега, наказывают финансово

На момент 3 декабря было осмотрено 466 придомовых территорий Фото: Юлия ДУГИНА

Владивосток уже пять дней пытается прийти в себя после снежной бури. На сегодняшний день все также проходят уборочные работы на улицах города, управляющие компании и ТСЖ тоже должны выйти на уборку снега. Начинаются рейды проверок, УК и ТСЖ, проигнорировавшие снежный апокалипсис будут получать штрафы за бездействие.

На момент 3 декабря было осмотрено 466 придомовых территорий. Нарушения были выявлены по 41 адресу. В управлении содержания жилфонда понимают, что управляющие компании и ТСЖ столкнулись с серьезной проблемой, но ее нужно решать, а не сидеть сложа руки

- Организации должны иметь в наличии запас противогололедных материалов, инвентарь для уборки снега и наледи, а также выделить рабочих для ликвидации последствий непогоды, - комментируют специалисты на сайте правительства Приморского края.

Но есть и положительная сторона, из 466 осмотренных дворов снег убрали уже в 212, а в 198 работы активно велись. Тех, кто игнорирует уборку, ждут штрафы в размере от 1-5 тысяч рублей на граждан, от 5 до 25 на должностных лиц и от 80 тысяч рублей на юридические лица.

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