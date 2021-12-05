В Приморье на фоторадарах выявили больше одного миллиона нарушений ПДД

Камеры установлены в местах концентрации ДТП, на самых аварийно-опасных участках. Фото: instagram.com/news.25rus

За 2021 год по результатам обработки фотофактов в Приморье выявили 1 141 640 нарушений ПДД. Чаще всего водители превышали скорость, причём в 12 767 случаях было зафиксировано повторное превышение водителями допустимой скорости движения.

В Приморском крае нарушения правил дорожного движения фиксируют стационарными комплексами фото-видеорегистрации, расположенными на 113 рубежах контроля. Камеры установлены в местах концентрации ДТП, на самых аварийно-опасных участках.

Напомним, что в соответствии с требованиями законодательства России, к административной ответственности за нарушения ПДД, не зависимо от того, кто управлял автомобилем в момент фиксации, привлекается владелец машины.

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