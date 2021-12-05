Не все приморцы оказались готовы к новому хиту почетного артиста из Владивостока

Илья Лагутенко удивил приморцев своим новым звучанием Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почетный артист и житель Владивостока Илья Лагутенко выпустил новый хит «Счастье» совместно с популярным тиктокером Даней Милохиным. Такой необычный дуэт ввел в замешательство жителей Приморского края. Трек раскритиковали, но отчасти лишь потому, что не были готовы к такому современному звучанию.

- На самом деле песня неплохая, но такие изменения в музыкальных предпочтениях от Ильи Лагутенко режут слух. Возможно, это с непривычки, нужно подготавливать старых фанатов, - пишут в комментариях.

Данный трек уже вышел в лидеры Tik-Tok и инстаграма, молодому поколению такой эксперимент понравился куда больше. Молодые приморцев отмечают, что это здорово, что артист идет в ногу со временем и не боится менять стиль, пускай не координально, но привнося в него что-то новое.

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