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Владивосток5 декабря 2021 6:26

Трое мужчин ждали несколько дней помощи в снежной ловушке тайги

Из-за большого количества снега люди не могли выбраться из леса
Екатерина МАКСИМОВА
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У мужчин заканчивались еда и топливо

У мужчин заканчивались еда и топливо

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трое мужчин в районе населенного пункта Лимонник оказались заложниками снежной ловушки в тайге. 2 декабря полиция обратилась к сотрудникам МЧС России по Приморскому краю с просьбой найти людей и оказать им помощь. Этой же ночью спасатели выдвинулись в район поисков.

Мужчины никак не могли выбраться из леса из-за большого количества снега, а в это время, у них заканчивались еда и топливо. Несмотря на тяжёлые условия 4 декабря спасатели добрались до места, где застряли люди. Пострадавших накормили и напоили горячим чаем, после чего отвезли в поселок Рощино, где из встретили родственники.

Мужчины не получили травм и обморожения, медицинская помощь им не понадобилась.

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