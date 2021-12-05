Трое мужчин ждали несколько дней помощи в снежной ловушке тайги

У мужчин заканчивались еда и топливо Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трое мужчин в районе населенного пункта Лимонник оказались заложниками снежной ловушки в тайге. 2 декабря полиция обратилась к сотрудникам МЧС России по Приморскому краю с просьбой найти людей и оказать им помощь. Этой же ночью спасатели выдвинулись в район поисков.

Мужчины никак не могли выбраться из леса из-за большого количества снега, а в это время, у них заканчивались еда и топливо. Несмотря на тяжёлые условия 4 декабря спасатели добрались до места, где застряли люди. Пострадавших накормили и напоили горячим чаем, после чего отвезли в поселок Рощино, где из встретили родственники.

Мужчины не получили травм и обморожения, медицинская помощь им не понадобилась.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03