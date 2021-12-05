Могли замерзнуть в открытом море. В Приморье на льдине застряли два рыбака и ребёнок

К счастью, никто не пострадал и никому не потребовалась медицинская помощь. Фото: 25.mchs.gov.ru

В Приморье рыбалка на льду чуть было не обернулась страшной трагедией. 5 декабря два рыбака вместе с ребенком оказались заложниками озера Ханка на льдине, которую все дальше уносило от берега.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на вызов, силами ГИМС мужчины вместе с ребенком были доставлены на берег. К счастью, никто не пострадал и никому не потребовалась медицинская помощь, отделались испугом.

Напомним, что несмотря на минусовые температуры выходить на лед все еще опасно. Следует помнить, что выезд на лед также категорически запрещен.

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