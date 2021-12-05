Трасса в районе аэропорта в Приморье заблокирована из-за серьезной аварии

Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus/

Серьезная авария произошла в Приморье. Раскиданные по дороге автомобили полностью заблокировали проезд на важном участке трассы в регионе.

Инцидент случился в вечернее время в воскресенье, 5 декабря. В районе международного аэропорта «Владивосток» столкнулись два автомобиля. Очевидцы сообщают, что водитель иномарки Land Cruiser Prado двигался по трассе и внезапно остановился прямо на дороге. Знак аварийной остановки рулевой джипа не выставил, «аварийку» тоже не включил. В этот момент за ним двигалась девушка на авто марки Toyota Sprinter Carib. Резкий маневр водителя джипа застал автоледи врасплох.

Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus/

Свидетели аварии утверждают, что девушка оттормаживалась до последнего, но скользкая дорога и маленькая дистанция между машинами сделали свое дело – избежать столкновения не удалось. Удар был такой силы, что почти половина Toyota Sprinter Carib смялась, как консервная банка. Джип пострадал не так сильно, но повреждения не менее серьезные. По предварительной информации, сами автомобилисты целы и невредимы.

Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus/

На данном участке трассы сразу же образовалась пробка со стороны популярного строительного гипермаркета в сторону аэропорта. Покореженные авто заняли все имеющиеся полосы движения, и теперь проезд заблокирован полностью.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разбираться сотрудникам ДПС.

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