Более сотни домов в Приморье останутся без воды 6 декабря

Во Владивостоке и в Артеме отключат воду из-за планового ремонта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморской столице и в Артеме из-за планового ремонта на водопроводе в начале недели отключат водоснабжение. Без воды останутся более тысячи жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Приморского водоканала.

В Артеме 6 декабря до 20:00 подачу воды отключат по следующим адресам: ул. 1-я Рабочая ул. Заслонова ул. Ржевская ул. 2-я Рабочая ул. Таежная ул. Таежная ул. Океанская ул. Смоленская ул. Чуковского ул. 1-я Морская ул. Сахалинская ул. Пугач ул. 2-я Морская ул. Геологическая ул. Ремзаводская ул. 3-я Морская ул. Нахимова ул. Байкальская ул. Воронежская ул. Довженко 1–й пер. Байкальский ул. Махалина ул. Карагандинская 2–й пер. Байкальский ул. Шахтерская ул. Мариупольская котельная по ул. Сахалинская.

До 22:00 в Артеме водоснабжения не будет по ул. Кирова д.136-152, д.147-161,187,152/3, кафе Фаэтон, ул. Бабушкина ул. 3-я – 8я Рудничная ул. Железнодорожная ул. 4-я – 5-я Железнодорожная ул. Степченко ул. Загородная ул. Благодатная ул. Виноградная ул. Вишневая ул. Котовского ул. Ляпидевского.

Во Владивостоке до 18:00 без воды останутся жители улицы Гайдара 1-23, 2-22; Карла Маркса 4-16, 7-19; Кулибина; Лермонтова 46-48, 56а; Лиманная; Путятинская 1-85, 2-48; Порт-Артурская 1-19, 2-20; Рокоссовского.

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