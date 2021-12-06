Новый автомобиль чуть не стал причиной гибели жителя Владивостока

Внезапно вспыхнувший навигатор чуть не спалил весь автомобиль. Фото: instagram.com/dps_vl

В социальных сетях автолюбитель из Владивостока рассказал об ужасающем инциденте, который чуть не лишил его жизни. В только что купленной машине загорелась навигационная система.

Мужчина рассказал, что купил Subaru Impreza на «Зеленом рынке». В машине был установлен ГЛОНАСС, который спустя какое-то время вспыхнул и чуть не спалил автомобиль. Водителя спасло то, что у него был огнетушитель.

- Он должен был помогать при проблемах, а не создавать их, - пишет житель приморской столицы.

В комментариях объяснили, почему могла произойти такая ситуация.

- На деле там подключено два провода, плюс и минус. Их можно криво смотать, и будет короткое замыкание. Либо с самим устройством что-то не так и его замкнуло. Отсюда и возгорание. Мне друг жаловался, что высаживает аккумулятор, мы его аккуратно демонтировали и проблема ушла, - рассказывают автолюбители.

Мужчину спасло наличие огнетушителя. Фото: instagram.com/dps_vl

Однако некоторые винят не навигатор, а человека, который его устанавливал. Другие же и вовсе советует не покупать автомобили на «Зеленко», но нашлись люди, которых этот рынок устраивает.

- В 2013 году купила там авто, до сих пор езжу, хотя до этого брала у физических лиц, перекупов и продавала через год, - пишет жительница Владивостока.

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