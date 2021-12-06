Константин Шестаков стал самым медиаактивным мэром среди глав городов ДФО

Шестаков на эфире радио "КП-Владивосток" Фото: Сергей БАЛАНОВ

Константин Шестаков, мэр Владивостока, стал самым медиаактивным главой города и самой упоминаемой личностью среди глав столиц регионов Дальнего Востока. За ноябрь 2021 года Шестакова в МедиаИндексе упоминался больше 8 250 тысяч раз.

Исследование опубликовала компания "Медиалогия". Согласно данным портала, Шестаков обогнал мэра Якутска Евгения Григорьева и мэра Южно-Сахалинска Надсадина Сергея - они упоминались по 4,5 и 3,8 тысячи раз соответственно. Мэр столицы региона-соседа, Хабаровского края, Кравчук Сергей, "появлялся в интернете" всего 2,8 тысячи раз.

Выйти в "топы" Шестакову помогли внезапные проверки и, конечно, героизм во время снегопада - тогда глава города сам толкал автомобиль девушки, застрявшей из-за снежной каши. Это подтвердили и в Медиалогии:

- Глава города Владивостока Константин Шестаков лично помог местной жительнице вытолкать автомобиль, который из-за гололеда не мог подняться в горку, и попросил водителей не выезжать на дороги на летней резине. Константин Шестаков рассказал о сложных погодных условиях во Владивостоке из-за циклона с метелью и сильным ветром, который накрыл город. Глава Владивостока Константин Шестаков и сотрудники администрации города посетили лицей № 41 и детский сад № 166 с внезапной проверкой качества питания. В планах у столичной мэрии до конца текущего года провести освещение в 153 дворах, находящихся во всех районах Владивостока. Проведение работы по монтажу дополнительного освещения на придомовых территориях было инициировано главой Владивостока Константином Шестаковым, - уточнили специалисты организации.

Не секрет, что глава Владивостока крайне активен и в соцсетях: в своем Instagram он регулярно публикует отчеты о проделанном и обращения к горожанам.

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