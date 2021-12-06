Приморье стало лидером по "черным кредиторам" в ДФО

Вложенные деньги якобы инвестировались Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории регионов Дальнего Востока выявили 56 нелегальных кредитов, которые работали на территории восьми субъектов ДФО. Лидерство по количеству "черных кредиторов" возглавили Приморье и Якутия. В крае 15 фирм-нелегалов.

Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России. Один из кредиторов работал как лизинговая фирма. Собственник продавал машину, а затем приобретал его в лизинг, оплачивая и использование машины, и проценты по кредиту. К слову, эта же фирма работала в Хабаровском крае (9 страховых мошенников).

В Якутии, в свою очередь, выявили 14 кредиторов нелегалов, в Амурской области и Сахалинской - по 6 и 4 соответственно.

- Это похоже на многим известную игру «Ферма». Люди вносили деньги, которые конвертировались в грибы, помидоры и другую снедь. Делалось это специально, так как потерять килограмм овощей психологически легче, чем миллион рублей. Деньги же якобы инвестировались в высокодоходные проекты, но на самом деле они оседали в карманах организатора. В рекламе он прикрывался сотрудничеством с известными банками и убеждал людей, что даже из дома в локдаун можно сколотить состояние, — рассказал начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

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