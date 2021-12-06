Во Владивостоке из-за ДТП автомобиль повис на сугробе

Фото: принтскрин видео, dps_vl

Во Владивостоке запечатлели уникальное ДТП. Внедорожник оказался выше лееров и повис на сугробе. Авария произошла перед Низководным мостом.

Об этом сообщили в соцсети. Видео опубликовали местные жители, проезжавшие мимо. На кадрах видно, как джип держится задними колесами от падения, рулевая часть повисла за плотным сугробом. Одна из близких пострадавшей рассказала подробности: мама пострадавшей, водитель внедорожника, обходила аварию на реагенте. На нем образовалась ледяная корка, так авто и занесло.

- Диванные критики! Его по льду раскрутило и выкинуло. Спасибо сотрудники ДПС, которые вытащили маму из машины, - написала девушка в ответ на предположения комментаторов.

В то же время, приморцы не удержались от шуток:

- Приехал на видовую с девушкой на море посмотреть, - написал житель.

Напомним, в непогоду 30 ноября осадков в дальневосточной столице выпало больше 70% месячной нормы.

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