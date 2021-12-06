Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток6 декабря 2021 4:24

Мужчина в Приморье заколол приятеля-собутыльника в спину за оскорбление своей сожительницы

Расследование продолжается
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Решается вопрос об аресте фигуранта

Решается вопрос об аресте фигуранта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Приморья в Шкотовском районе умер 42-летний мужчина. Удары в спину ему нанес его же 44-летний приятель, с которым они вместе распивали спиртное в поселке Подъяпольск. Расследование продолжается.

Об этом сообщили в краевом Следственном Комитете. Обвиняемый признался, что поссорился с потерпевшим, когда тот оскорбил его сожительницу. Тело нашли с колото-резанными ранами спины.

Фигурант скоро будет заключен под стражу. Он проходит по делу, предусмотренному частью 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство). Допрашиваются свидетели.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03