Мужчина в Приморье заколол приятеля-собутыльника в спину за оскорбление своей сожительницы

Решается вопрос об аресте фигуранта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Приморья в Шкотовском районе умер 42-летний мужчина. Удары в спину ему нанес его же 44-летний приятель, с которым они вместе распивали спиртное в поселке Подъяпольск. Расследование продолжается.

Об этом сообщили в краевом Следственном Комитете. Обвиняемый признался, что поссорился с потерпевшим, когда тот оскорбил его сожительницу. Тело нашли с колото-резанными ранами спины.

Фигурант скоро будет заключен под стражу. Он проходит по делу, предусмотренному частью 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство). Допрашиваются свидетели.

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