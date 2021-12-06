Стройфирма из Приморья заплатит штраф в 2 миллиона за 19 гастарбайтеров на работе

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю

На территории Артема крупная фирма-застройщик заплатит штраф размером свыше 2 миллионов рублей: в ходе рейда полицейские установили 19 нелегальных рабочих.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД. Рейд прошел на улице Портовой в городе.

- Полицейские обнаружили иностранных рабочих, осуществляющих трудовую деятельность незаконно, – сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Иностранцев доставили в отдел полиции, заведены административные дела по статье 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации). Иностранцы идентифицированы и пробиты по базам, они заплатят в общей сумме штрафов на 38 тысяч рублей. 19 протоколов составили и на работодателя - уже по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ - незаконно привлечение к труду иностранного гражданина без гражданства РФ. Иностранцы идентифицированы и пробиты по базам.

- Решением Артемовского городского суда на работодателя наложен штраф в размере свыше двух миллионов рублей, - добавила Сырова.

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