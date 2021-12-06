Рыбный рынок во Владивостоке начнут строить в феврале 2022 года

Один из концептов рыбного рынка в центре Владивостока. Фото: сайт fishmarketvl.ru

Давно ожидаемый Владивостоком современный рыбный рынок начнут строить в феврале 2022 года на Набережной Цесаревича. Сдать объект планируется до конца 2024 года, сообщил руководитель Агентства по рыболовству Приморского края Валерий Корко, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.

«Вопросы по земле решены. Рыбный рынок будет располагаться на Набережной Цесаревича возле Золотого моста. В феврале 2022 году запланировано начало его строительства, а в конце 2024 объект должен быть сдан. Там будет мороженая, свежая продукция, кафе и рестораны, все в лучших традициях подобных рынков Японии и Южной Кореи», - сообщил Валерий Корко.

Отметим, что необходимость появления в столице Приморья современного рыбного рынка, подобного аналогичным сооружениям в Корее и Японии, обсуждается еще со времен губернатора Сергея Дарькина, однако реализации этой идеи все время переносится. В 2018 году с проектом строительства рыбного рынка в центре Владивостока выступил резидент свободного порта Владивосток ООО «ФАР ЛАЙН ДВ». Однако городские чиновники долго не могли согласовать выдачу инвестору земли под торговое сооружение. В ситуацию пришлось вмешаться полпреду президента РФ на Дальнем Востоке Юрию Трутневу, который поручил обеспечить инициаторов проекта земельным участком. В 2018 году для строительства рыбного рынка зарезервировали участок на Набережной Цесаревича - соответствующие изменения отражены в Генплане города. В 2019 году мэрия заключила с инвестором договор аренды земельного участка. Построить рынок сначала планировали до конца 2020 года, после сроки перенесли на 2022 год.