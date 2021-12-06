Оборот через крышу: последствия форсажа микроавтобуса на Русском "решали" пять мужчин

Водителю здорово повезло - автомобиль смогли вернуть на колеса. Фото: принтскрин видео, dps_vl

В Приморье авария случилась с микроавтобусом на лесной дороге острова Русский. Не справился с управлением водитель на гололеде: автомобиль провернул кульбит, сделав один оборот через крышу.

Видеозапись появилась в социальных сетях; на кадрах пятерым мужчинам приходится поднимать упавший микроавтобус.

- На лесной дороге не гоняйте, очень скользко на поворотах, - сказал автор ролика за кадром.

Отметим, что повезло не только водителю, который избежал травм, но и автомобилю - права сторона, на который упал микроавтобус, почти цела.

В комментариях приморцы разделились на неколько лагерей: кто-то похвалил помощь мужчин, которые не остались в стороне, кто-то гневно критиковал автомобиль: мол, с такими детскими колесиками даже картошку возить нужно с 60 километрами в час.

- Как игрушечную перевернули, - написал пользователь.

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