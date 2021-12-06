Моргенштерн, Kizaru и Скриптонит стали самыми прослушиваемы исполнителями во Владивостоке

Моргенштерн на одной из премий в Москве. Из архива Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стриминг-сервис Spotify, ставший популярным в России после своего официального старта в стране, ежегодно публикует музыкальные итоги года. Эксперты сервиса в том числе выяснили, что за уходящий год жители Владивостока слушали чаще всего. В основном, лидируют русскоязычные рэперы.

Абсолютным лидером оказался шоумэн Алишер Моргентшерн, к слову, в этом году артист стал лидером общероссийских чартов Spotify. Далее в пятерке лидеров оказались хип-хоп исполнитель и продюсер Скриптони, вслед за ним - рэпер Kizaru. Замыкают список Miyagi & Andy Panda и OG Buda.

Самым популярным треком во Владивостоке за год стал трек "Дежавю" kizaru, вторую строчку занял нашумевший в первой половине года "Cristal & МОЁТ" Моргенштерна, замкнул тройку летний трек "Я в моменте" Джарахова и Markul.

Замыкают топ-5 по трекам песня "Голодный пес" от SEEMEE и SODA LUV и хит Евровидения 2021 - Måneskin с треком "I WANNA BE YOUR SLAVE".

Кстати, неделей ранее Алишера Моргенштерна обвинили в торговле наркотиками в соцсетях, он улетел заграницу.

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