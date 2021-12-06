Автомобиль скорой помощи загорелся на объездной Седанка-Патрокл во Владивостоке

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке загорелся автомобиль скорой помощи на объездной Седанка-Патрокл, движение в сторону Чуркина сковано затором. Видео опубликовали очевидцы в соцсети.

На кадрах от кареты скорой идут клубы дыма, из-за чего автомобилисты застряли в огромной пробке. Обстоятельства произошедшего уточняются. Сотрудники ГИБДД еще не приехали на место аварии.

Редакция проследит за развитием событий. По предварительным данным, автомобиль вышел из строя - следов ДТП и урона на транспорте не замечено.

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