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Владивосток6 декабря 2021 7:59

Автомобиль скорой помощи загорелся на объездной Седанка-Патрокл во Владивостоке

Движение в сторону Чуркина сковано затором
Руслан НОВИКОВ
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Из архива КП

Из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке загорелся автомобиль скорой помощи на объездной Седанка-Патрокл, движение в сторону Чуркина сковано затором. Видео опубликовали очевидцы в соцсети.

На кадрах от кареты скорой идут клубы дыма, из-за чего автомобилисты застряли в огромной пробке. Обстоятельства произошедшего уточняются. Сотрудники ГИБДД еще не приехали на место аварии.

Редакция проследит за развитием событий. По предварительным данным, автомобиль вышел из строя - следов ДТП и урона на транспорте не замечено.

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