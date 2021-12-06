В 2 раза больше новогодних подарков и украшений разрешили ввезти таможни Дальнего Востока

Из архива КП Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дальневосточном таможенном управлении рассказали, сколько новогодних товаров придет в регионы в этом году. К главному празднику года подготовились основательно: фейрверков, пиротехники, ракет и рождественских свечей привезут в 2 раза больше - 18,4 миллиона единиц.

Традиционно большая часть таких товаров ввозится в Россию из Китая. Незначительное количество импортируется из Гонконга, Республики Корея, США и Канады.

- Кроме пиротехнических изделий к новогодним праздникам везут фигурные декоративные свечи, с начала года их оформлено 34,4 тонны (в 2020 г. – 38,7 тонны), осветительное оборудование для елок – 1,6 тысячи тонн (в 2020 г. – 786 тонн), карнавальные, рождественские изделия – 9,5 тысячи тонн (в 2020 г. – 5,4 тысячи тонн), стеклянные игрушки и другие товары для новогодних праздников - 218,8 тонны (в 2020 г. – 81,8 тонны), - сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

В 10 раз больше дальневосточникам привезут новогоднего текстиля - 13,8 тонны.

Особо следят таможни за перевозом пиротехнических изделий - в ведомстве напомнили, что их нельзя пересылать почтовыми отправлениями.

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