В Приморье 7 декабря без осадков, температура до +4°С

Из архива КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморье 7 декабря погоду диктует поле повышенного атмосферного давления. Без осадков, температура составит до от -1 до +4 градусов. Однако перепады до минусовых значений образуют гололед на дорогах. Умеренный северный ветер.

Как сообщил портал Примпогода, во Владивостоке облачно, без осадков, гололедица. Северо-западный ветер, а столбики термометров будут держаться на уровне 0...+2 градуса.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный слабый до умеренного. Температура воздуха 0...-2 градусов. В Находке такие же условия с северным ветром, однако температура в южном городе составит от +3 до +5.

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