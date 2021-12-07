Стримера из Артема, ведущего трансляцию с гинекологической операции, ищет Следком Приморья

Виновные ответят по статье о неприкосновенности частной жизни. Фото: принтскрин видео, ren.tv, iz.ru

В интернете и СМИ появилась видеотрансляция хирургической операции из гинекологии в одном из медучреждений Артема. В открытом доступе оно пробыло несколько минут.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ (нарушении неприкосновенности частной жизни), - подчеркнули в пресс-службе Следкома Приморья.

Камеры в операционных залах действительно есть: в случае ошибки записи помогают квалифицировать действия врачей. Однако в госклиниках Артема, подчеркнули в Минздраве, камеры есть только в коридорах, никакого доступа к Интернету у них нет. Инцидент произошел в одной из частной клиник города, заверили журналистов. С какой целью был запущен эфир - неизвестно.

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