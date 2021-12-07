За прошедшие сутки коронавирус унес жизни еще четырех жителей Приморья

В Приморье от коронавируса прививку сделали 823 908 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Приморья опубликовал новые данные по заболеваемости коронавирусом на 7 декабря. По обновленной статистике, за прошедшие сутки COVID-19 заразились 457 человек. За весь период пандемии выявили 91 242 случая заражения.

Справиться с вирусом смогли 113 приморцев. За все время болезни недуг побороли 77 332 человека. От COVID-19, по данным на 7 декабря, скончались 4 человека. Всего вирус унес жизни 1 433 жителей края.

Массовая кампания по вакцинации дает свои плоды – за прошедшие сутки прививку сделали 823 908 человек.

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