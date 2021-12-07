«Мама умирает, протянет два часа»: аккаунт главного художника Владивостока взломали

От мошенников в этот раз пострадал Павел Шугуров. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Приморье участились случаи мошенничества, жертвами любителей легкой наживы становятся как обычные обыватели, так и известные в крае люди. В этот раз от действий неизвестных пострадал официальный аккаунт главного художника Владивостока, начальника отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации города Павла Шугурова.

«Мама умирает. Прошу срочной помощи…» – гласит текст сообщения на страничке Павла в социальной сети Инстаграм. По версии хакеров, Volkswagen с родственниками возвращался с дачи (при том, что на дворе зима) и якобы попал в ДТП.

Стоит отметить, что абсолютно такие же сообщения появлялись и раньше в сети уже у многих жителей Владивостока.

– Взлом. Пытаюсь вернуть себе свой Инстаграм, – подтвердил журналисту «КП-Владивосток» Павел Шугуров.

Будьте внимательны! Мошенники взломали аккаунт.

Приморцам стоит проявить особую внимательность, ведь мошенники не дремлют и ежедневно придумывают все новые способы развода доверчивых жителей края.