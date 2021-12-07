Семья из Уссурийска стала лучшей в России

Семья Мухачевых из Уссурийска Фото: Правительство Приморского края

Семья Мухачевых из Уссурийска стали победителями федерального Всероссийского конкурса "Семья года". Приморье, к слову, в конкурсе представили пять семей, которые стали лучшими в рамках региона.

Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Конкурс проводится шестой год, участие принимают больше трех тысяч семей, которые представляют таланты и то, как ладят друг с другом. Мухачевы в составе Евгения и Марины с сыном Костей лидировали в номинации "Молодая семья". Победу они одержали среди 85 семей из 85 субъектов России.Они получили денежное поощрение в 50 тысяч рублей.

В Приморье победителями регионального этапа конкурса «Семья года» в этом году стали супруги из Михайловки Александр и Наталья Прокаевы - у них пять детей. Алексей и Евгения Селивановы и двое их дочерей из Надеждинского района победили в номинации «Сельская семья». Лучшей в номинации «Семья – хранительница традиций» была названа семья Литвиненко из Спасска-Дальнего – Евгений и Евгения воспитывают троих детей.

Золотой семьей, по мнению жюри, стали Ярусовы из Дальнегорска: Борис, Лариса и две их дочери. Крепкому союзу пары уже 51 год, а в январе 2021 года им вручена награда губернатора Приморья "Семейная доблесть III степени".

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