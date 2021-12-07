Гранатометы, снайперские винтовки и автоматы нашли в крупном схроне на острове Русский

Владельца схрона предстоит установить полицейским. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крайне необычную находку во время оперативных мероприятий на острове Русский во Владивостоке сделали полицейские. В районе бухты Труда специалисты обнаружили замаскированный схрон с оружием. Даже бывалые стражи порядка удивились крупному арсеналу.

Как стало известно «Комсомольской правде - Владивосток», в тайнике находись два противотанковых гранатомета РПГ-7 и РПГ-7В, четыре автомата Калашникова, две снайперские винтовки Драгунова (СВД), самодельные приборы для бесшумной стрельбы, а также оптические прицелы для винтовок и гранатомета. Все оружие изъяли из схрона и направили к криминалистам для исследования.

По предварительным данным, арсенал имеет явное криминальное происхождение и, скорее всего, принадлежит одной из преступных группировок Владивостока. Сейчас полицейские устанавливают, откуда взялись боеприпасы, а также личность его владельца. По факту незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело по ст. 222 ч. 1 УК РФ, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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