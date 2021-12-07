Царица на Porshe и хозяин Lexus наплевали на пешеходов во Владивостоке

Припаркованный на «зебре» Porshe мешает пешеходам. Фото: instagram.com/dps_vl

Во Владивостоке некоторые автолюбители паркуют машины прямо на пешеходном переходе. Полиция нашла нарушителей и привлекла их к административной ответственности.Об этом «Комсомольская правда - Владивосток» выяснила в пресс-службе УМВД Приморья.

В пресс-службе рассказали, что о нарушениях стало известно благодаря социальным сетям. Приморцы выкладывали фотографии, на которых Porsche припаркован прямо на пешеходном переходе.

- Передвигаться по городу крайне сложно, так ещё и водитель на Porshe плевать хотел на всех, бросив своё ведро с нарушением пдд, - возмущаются жители.

Как отметили в пресс-службе, машина на «зебре» мешает не только прохожим, но и водителям. Припаркованный автомобиль закрывает обзор, поэтому сложно сразу увидеть переходящего дорогу человека.

Полиция выяснила, что Porshe принадлежит 43-летней жительнице Владивостока. Ее привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 12.19 за парковку машины на пешеходном переходе.

Похожая ситуация произошла и с автомобилем Lexus на улице Русской. Против 46-летнего водителя также составили протокол по части 3 статьи 12.19. На лобовом стекле машины находился пропуск МВД, однако ни правонарушитель, ни его родители никакого отношения к полиции не имеют.

Водитель Lexus припарковал машину на пешеходном переходе. Фото: instagram.com/ dps_controlnews

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