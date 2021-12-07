В Приморье от COVID-19 лечатся порядка 2,5 тысячи жителей

Ежедневная заболеваемость ковидом не снижается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 7 декабря в стационарах Приморского края лечение от коронавируса проходят 2,3 тысячи приморцев. При этом четверть из них - в тяжелой форме, выяснила "Комсомольская Правда - Владивосток" в пресс-службе краевого правительства.

По данным оперативного регионального штаба, заболевание коснулось уже 91 242 приморца, при этом 1433 человека не справились с инфекцией. Большая часть умерших - 1 062 жителя, - пенсионеры старше 65 лет. Сейчас эта категория людей все еще в зоне особого риска.

Напомним, за минувшие сутки заразились еще 457 приморцев. Привиты первым компонентом вакцины всего 823 908 жителей края.

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