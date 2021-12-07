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Владивосток7 декабря 2021 5:38

Брошенное в порту Владивостока судно ТР "Арбинск" требуют убрать из-за опасности

Собственнику судна вменяют множество нарушений
Руслан НОВИКОВ
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Из архива КП

Из архива КП

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Очередное "ничейное" судно причалило к морскому порту Владивостока. Его длительную стоянку признали небезопасной - за это владелец ООО "Дельфин" должен убрать ТР "Арбинск" с причала. Дело в том, что он угрожает ходу других судов, сообщили редакции "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Судовые документы, судовая роль и даже экипаж с нужной квалификацией у "Арбинска" отсутствуют.

- Не обеспечена остаточная свободная длина при швартовке судна, так как ширина транспортного рефрижератора составляет 9,3 метра, в то время как длина причала - 6,8 метра, - уточнили в пресс-службе.

Собственника обязал освободить порт Первомайский районный суд Владивостока, но пока судно еще простаивает у причала.

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